Vitor Silva / SSPress / Botafogo / Divulgação

Líder do returno do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e sexto na tabela geral, com 47, o Botafogo é só alegria no Brasileirão. Mais ainda depois de vencer o Corinthians, o primeiro lugar, na última segunda-feira, no Nilton Santos. É o que garante o atacante Brenner. Ele crê que o Alvinegro está ainda mais motivado e embalado após o triunfo pela 30° rodada.

- Sem dúvidas, o resultado nos motiva e embala. Foi muito importante pela grandeza do Corinthians e porque ganhamos mais três pontos essenciais para nos reaproximar da Libertadores. Mas agora é conquistar os três pontos em Minas, contra o Atlético- MG - comentou o atacante.

Ele também demonstrou confiança nos substitutos do volante Rodrigo Lindoso e do meia Marcos Vinícius, suspensos para o jogo do Independência, às 17h. Brenner garante: não sabe quem joga, mas quem entrar dará conta do recado. Apesar de esconder a escalação, o Botafogo deve ir com Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo e Valencia.