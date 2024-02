A vontade de muitos fãs e especialistas em Fórmula 1 é de que, a partir da largada do Grande Prêmio do Bahrein, prevista para as 12h de sábado (2), a temporada mais longa da história da categoria passe tão rápido quanto um carro da F1 no retão. Tudo para que as cenas dos próximos capítulos – ou temporadas – cheguem logo. Porém, mesmo existindo motivos substanciais para esse desejo, muito deve acontecer nos quilômetros a serem percorridos nas 24 etapas deste ano — com direito a seis corridas sprints.