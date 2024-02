A missão de nove entre as dez equipes da Fórmula 1 em 2024 é chegar no patamar da Red Bull Racing, atual campeã do mundial de construtores e que tem o tricampeão Max Verstappen como referência. Após os testes de pré-temporada no Bahrein, algumas escuderias mostraram melhorias, mas será que são suficientes para alcançar a equipe austríaca?