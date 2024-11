Durante a madrugada Notícia

Fórmula 1: Lewis Hamilton lidera as duas sessões de treinos livres em Las Vegas

Mercedes mostrou bom ritmo, e George Russell esteve no top 3 em ambas as atividades; Lando Norris, da McLaren, também andou bem, enquanto Max Verstappen sofreu no TL2

22/11/2024 - 08h59min Compartilhar Compartilhar