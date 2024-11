Lando Norris imaginava se dar bem no GP de São Paulo de Fórmula 1 para "colocar pressão" em Max Verstappen nas três últimas corridas do ano. Mas o piloto da Red Bull ganhou e abriu 62 pontos após sua sexta colocação. Nesta quinta-feira (21), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o inglês admitiu que a temporada "está decidida", revelou ter passado uma semana deprimido, mas garante que estará forte de olho no título em 2025.