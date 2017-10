Lauro Alves / Agência RBS

Pela segunda vez na carreira, Galid Osman vai largar da pole-position na Stock Car. Depois de partir da posição de honra em Curitiba, em 2015, o piloto do carro 28 da Ipiranga Racing fez um verdadeiro "temporal" em Tarumã, neste sábado (21), para superar Daniel Serra e Thiago Camilo, que vêm na briga pelo título.

Em busca da terceira vitória na categoria – e a segunda no Rio Grande do Sul, após vencer no Velopark em 2014, Galid disse que o resultado no autódromo gaúcho foi especial. Com bom rendimento desde o início da classificação, o paulista comemorou a boa forma na hora decisiva do treino.

– É especial. Foi um treino muito difícil, mas conseguimos encaixar nos momentos corretos. Espero que o momento comece a "andar pra cima". Vamos buscar a primeira vitória do ano – disse Galid, que admitiu, no entanto, não esperar a pole. – Acordei otimista com o carro. Mas a pole, nem de longe esperava, principalmente depois do Q2, com o Thiago e o Daniel tão à frente. Eu disse à equipe que ia arriscar tudo, e deu tudo certo.

Lauro Alves / Agência RBS

Camilo, que conseguiu um importante lugar na primeira fila – e, mais importante ainda, superou Serra – elogiou a atuação do companheiro de equipe. Mas destacou que conta com a colaboração de Galid para avançar na busca pelo título e na tentativa de reverter os quatro pontos de desvantagem que tem para Serra.

– Foi um treino muito complicado, pois no Q1 tive problemas e quase fiquei de fora do Q2. Meu carro estava com problemas, e na bandeira vermelha o time resolveu. Tanto que comemorei quando avancei, algo que não faço. Fiz uma boa volta no Q3, mas o Galid foi muito bem e merece os parabéns. Agora, ele sabe que a grande prioridade da equipe é a luta pelo título – ressaltou.

Lauro Alves / Agência RBS

Serra, por sua vez, não gostou nem um pouco do desempenho que valeu apenas a quarta colocação. O piloto da Eurofarma RC disse que ele e a equipe estão em busca de respostas para a queda no rendimento do carro.

– O carro ainda não está bom no primeiro trecho, e os pneus não responderam bem. Vamos desmontar o carro para descobrir o que está havendo.