A chuva fraca que caiu por pouco tempo na manhã deste sábado (21) em Viamão agitou completamente o treino de classificação para a 10ª etapa da Stock Car. Em uma sessão acidentada, com três paralisações por bandeira vermelha, Galid Osman surpreendeu os favoritos e levou o carro 28 da Ipiranga Racing à pole-position da corrida 1.

O resultado foi bom para seu colega de equipe. Vice-líder do campeonato, Thiago Camilo formou uma dobradinha do time ao conseguir o segundo tempo, com o carro 21, e vai largar da primeira fila. Seu rival pelo título, Daniel Serra, vai partir logo atrás, da quarta colocação, ao lado de Max Wilson, o terceiro. Átila Abreu, que vem em quarto no campeonato, começa em quinto – enquanto Felipe Fraga, que vinha em uma boa sequência de vitórias, vai largar apenas em 18º.

O primeiro grupo que foi à pista no Q1 pegou a pior situação de pista do dia. Com apenas oito minutos para marcar tempo, e com o asfalto úmido por conta da garoa fina que caíra logo antes, os 15 pilotos sofreram para encontrar tempo. Quem se deu mal com isso foi Fraga: o atual campeão, que ainda está na disputa pelo bi, anotou apenas o oitavo tempo do seu grupo – e ficou para trás quando a segunda turma entrou no circuito.

Mas também houve drama para o grupo 2. A dois minutos e meio do final do treino, Cacá Bueno escapou da pista na saída da curva 1 e acertou a proteção de pneus – no mesmo ponto em que Gabriel Casagrande e Tuka Rocha bateram no terceiro treino livre. A sessão foi paralisada por 15 minutos para o muro ser reconstruído, e na sequência os pilotos só teriam uma chance de buscar um lugar no Q2. Daniel Serra já estava garantido na segunda parte. Mas Thiago Camilo, não. Com problemas na sua primeira volta, ele precisou dos últimos segundos possíveis para anotar um tempo capaz de levá-lo adiante.

No Q2, a situação foi mais normal, e Camilo e Serra avançaram com tranquilidade para a superpole, ao lado também de Galid, Átila Abreu, Ricardo Zonta e Max Wilson. Houve mais um forte acidente, no mesmo ponto da curva 1, com Júlio Campos. O piloto do carro 4 da Prati-Donaduzzi, que vinha rápido e com chances de avançar ao Q3, também acertou a barreira de pneus.

Júlio Campos bateu forte no Q2 Lauro Alves / Agência RBS

A disputa pela primeira colocação teve, de cara, Galid Osman com seu grande tempo. Segundo piloto a tomar a pista, ele anotou 1min07s800, tempo que não foi batido por ninguém e valeu a segunda pole da sua carreira. Zonta, que veio na sequência, ainda bateu e não marcou tempo – vai largar da sexta posição.

Serra, o penúltimo a fazer sua tentativa, não conseguiu superar Galid e nem Max Wilson. O piloto do carro 29 da Eurofarma RC ficou quatro décimos atrás do pole. Quando Camilo foi à pista, precisava superar Max para garantir a primeira fila, e conseguiu o segundo posto.

Vitor Genz foi o melhor colocado entre os gaúchos. Cria de Tarumã, o piloto do carro 46 da Eisenbahn Racing ficou com o 13º posto. Cesar Ramos (30 – Blau Motorsport) parte em 16º, e Marcio Campos, também da Blau, com o carro 31, começa em 21º.