Rodrigo Guimarães / Divulgação

A sexta-feira (20) de Gabriel Casagrande em Tarumã não foi das melhores nos treinos livres para a 10ª etapa da temporada 2017 da Stock Car. Acostumado a andar na frente, e com uma vitória e um pódio no ano, o piloto da Vogel Motorsport conseguiu apenas um 14º tempo como melhor resultado. Mas o dia valeu mesmo pelo que rolou depois do trabalho.

Gabriel não esconde que é torcedor fanático do Grêmio. Aliás, bem pelo contrário: o paranaense faz questão de demonstrar abertamente a paixão pelo time de coração. O 83 que estampa o seu carro é uma homenagem ao ano do título mundial tricolor, e a sua logomarca pessoal é, evidentemente, em azul, preto e branco.

Mas, na sexta, Gabriel levou um "rival" para conhecer a Stock Car. O convidado foi Alex, ex-meia do Inter, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Colorado. O jogador, que atualmente está sem clube, é garoto-propaganda da Júpiter Baterias, uma das patrocinadoras de Casagrande. A bordo do carro-madrinha da Stock, o piloto mostrou a Alex toda a velocidade de Tarumã.

– Sofri muito com esse cara, já. Agora fiz ele sofrer pisando fundo – brincou Gabriel após as duas voltas pelos 3.069 metros do tradicional circuito gaúcho.

Alex, pelo jeito, gostou do que viu.