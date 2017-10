Lauro Alves / Agência RBS

Felipe Fraga e Átila Abreu têm feito de tudo nas últimas etapas para se aproximar da briga com Daniel Serra e Thiago Camilo pelo título da Stock Car. Neste sábado (21), em Tarumã, no entanto, os dois tiveram resultados bem diferentes no treino de classificação – e podem ver suas situações invertidas no campeonato. O piloto da Shell Racing chegou no Q3 e larga em quinto, enquanto o atual campeão ficou no Q1 e parte apenas em 18º.

Com um bom rendimento geral da Shell Racing – tanto ele quanto seu companheiro de equipe Ricardo Zonta foram à superpole –, Átila comemorou a evolução do seu carro em relação aos treinos livres.

– Foi uma classificação bem positiva. No Q3 faltou um pouquinho, mas ontem (sexta-feira) não estávamos bem, e a Shell Racing trabalhou perfeitamente bem para tentar identificar o problema. A corrida é bem difícil, com o asfalto desgastando os pneus, mas vamos trabalhar e tentar descontar pontos dos líderes, aproveitando que alguns competidores nossos ficaram lá atrás – disse o sorocabano do carro 51.

Se de um lado houve comemoração, do outro o sentimento é de decepção. Com três vitórias nas últimas quatro etapas e a subida até o terceiro lugar na tabela do campeonato, Felipe Fraga não conseguiu encaixar uma boa volta no Q1. O 18º posto no grid o deixou longe dos seus concorrentes pelo título, já que Thiago Camilo larga em segundo, e Daniel Serra, em quarto.