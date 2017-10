Bia Figueiredo e Cacá Bueno treinaram na pista molhada no autódromo gaúcho Lauro Alves / Agência RBS

A chuva finalmente deu as caras em Tarumã na manhã deste sábado (21). A terceira sessão de treinos livres para a 10ª etapa da temporada 2017 da Stock Car foi, em parte, disputada em pista molhada. Mas o que realmente chamou a atenção no último treino antes da classificação foram os dois fortes acidentes com Gabriel Casagrande e Tuka Rocha. E, claro, a liderança de Ricardo Zonta.

Integrante do grupo 1 do treino, Zonta (10 – Shell Racing) aproveitou a pista ainda seca e a temperatura amena para marcar 1min07s472. O seu tempo foi conquistado nos minutos finais da sessão – logo após uma longa paralisação devido a um forte acidente sofrido por Gabriel Casagrande na curva 1. O piloto do carro 83 da Vogel Motorsport escapou da pista e acertou a barreira de pneus. Por sorte, ficou apenas no susto, sem nenhuma lesão.

Logo na sequência, quando o treino foi reaberto, Tuka Rocha repetiu a cena de Casagrande. O carro 25 da RCM escapou entre as curvas 1 e 2 e também parou na barreira de pneus.