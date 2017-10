André ¿?vila / Agência RBS

Uma das tradições mais conhecidas – e elogiadas por pilotos de todo o Brasil – de Tarumã já toma forma no interior do autódromo. Ainda nesta sexta-feira (20), já foram montados os primeiros acampamentos para acompanhar a 10ª etapa da temporada 2017 da Stock Car, que será realizada neste domingo.

O cenário das provas de automobilismo no Rio Grande do Sul se destaca sempre pela presença de barracas, trailers e motorhomes. Não seria diferente para acompanhar a prova decisiva deste final de semana. Mesmo a dois dias das corridas, e com a previsão de chuva para o sábado, os torcedores já tomam o rumo do circuito em Viamão para montar suas estruturas – e reencontrar velhos amigos.

– Venho há mais de 30 anos. É o gosto pelo esporte – disse Paulo Ricardo Hauschild, que trouxe a esposa Valacir de Imbé para acompanhar a corrida. Os dois são veteranos dos acampamentos e, ao meio-dia de sexta, já tinham tudo pronto para o final de semana. – Não pode faltar a carne, a cervejinha, uma massa e o freezer, né – explicou Paulo, sorrindo, em frente ao Fiat Dobló que serve de "quarto". Em frente ao carro, o casal armou uma lona que funciona de varanda, com espaço para preparar o churrasco e acompanhar de perto as ações na curva do Tala Larga.

– Pode chover que estamos bem protegidos. Trabalhei durante 38 anos, sempre à noite, e andava estressado. Agora, acompanhamos todas as corridas pelo Estado, seja em Guaporé, Santa Cruz do Sul ou no Velopark. Estive aqui no final de semana passado, na Copa Truck, e reencontrei os amigos. Até deixamos o espaço reservado ao lado para o pessoal que chega à noite – completou Paulo.

De motorhome pelo sul do Brasil

Mais abaixo, no miolo da pista, outro acampamento tomava forma, com motorhomes e barracas. Um dos ônibus pertence a Sidinei Garcia, de Santa Maria, que está no local há mais de uma semana.

– Também vim para a Copa Truck e, para não voltar pra casa, decidimos ficar para aqui. Não tem jeito, é o amor pelo esporte. Vou há mais de 30 anos em tudo que é corrida. Mas claro que hoje está tudo melhor do que no início – brinca.

Sidinei, no entanto, não se resume a acompanhar as corridas no Rio Grande do Sul. Qualquer prova, de qualquer categoria, que for disputada "do Paraná para baixo", como ele diz, terá sua presença.

– Vamos em todas. É uma turma boa, a gente combina, as vezes vamos com mais carros, nas outras só um, mas com mais gente. É o que precisamos e não pode faltar: a carne, a cerveja, dois cozinheiros para preparar tudo e a parceria. O pessoal se conhece aqui.

Primeiro autódromo do Rio Grande do Sul, Tarumã tem a tradição dos acampamentos. Mas não é o circuito que oferece a melhor estrutura a quem decide passar os dias e as noites nas pistas.

– Santa Cruz do Sul é o melhor. Disparado. Lá, tem ponto de luz e de água em qualquer canto. Aqui, a gente teve que trazer um gerador, e a água é do tanque do motorhome – explicou Sidinei.

Mesmo com a presença em diversas categorias diferentes, ele garante: a Stock Car é sua preferida.