André ¿?vila / Agência RBS

Nada de Daniel Serra, nem de Thiago Camilo ou Felipe Fraga. Os líderes do campeonato da Stock Car ficaram para trás no primeiro treino livre em Tarumã, nesta sexta-feira (20), para a 10ª etapa da temporada 2017. Quem levou a melhor foi Allam Khodair: o piloto do carro 18 da Full Time superou os favoritos e dominou a sessão inicial em Viamão.

Com o tempo de 1min08s419, Khodair abriu dois décimos – o que é bastante coisa para um traçado tão curto e veloz quanto o de Tarumã – em relação a Felipe Lapenna, o também surpreendente segundo colocado. O piloto do carro 110 da Cavaleiro Sports fez seu melhor resultado em treinos da temporada até agora.

Na sequência, sim, veio um dos líderes. Daniel Serra, com o #29 da Eurofarma RC, foi o terceiro colocado. O paulista, que comanda a tabela de classificação do campeonato com quatro pontos a mais do que Thiago Camilo, andou perto de Lapenna, e foi o melhor piloto do segundo grupo do treino – a sessão de uma hora e meia é dividida em dois grupos de 15 carros cada. Ricardo Maurício (90), seu companheiro de time, foi o quarto, com Max Wilson (65), da equipe-irmã RCM, em quinto.

Camilo, que vem embalado após conseguir diminuir a distância para Serra em Buenos Aires, foi apenas o 20º colocado com o #21 da Ipiranga Racing. Fraga (40 – Cimed Racing), que vem em terceiro no campeonato, foi o 19º, e Átila Abreu, quarto na tabela, foi o 15º com o #51 da Shell Racing.

Entre os gaúchos, boas notícias para os três pilotos da casa: todos mostraram bom rendimento e se colocaram na parte de cima do quadro de tempos. Cesar Ramos (30 – Blau Motorsport) foi o nono, com Vitor Genz (46 – Eisenbahn Racing) em 11º e Marcio Campos (31 – Blau Motorsport) em 16º.