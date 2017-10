Félix Zucco / Agencia RBS

A chuva que caiu na noite de quarta-feira em Porto Alegre atrapalhou os planos traçados pela Stock Car para a capital gaúcha. A sessão de autógrafos que estava marcada para a tarde na Praça XV foi cancelada, já que as equipes precisaram ficar em Tarumã para arrumar a estrutura de boxes. Mas a carreata pelo centro da cidade foi mantida, e atraiu muitos olhares de curiosos ao longo do percurso, que saiu da Redenção e foi até o Mercado Público antes de voltar para o parque. Antes, com os carros ainda parados, quem passou pelos arcos do Monumento ao Expedicionário aproveitou a chance de ver os possantes V8 para tirar fotos.

Leia Mais FOTOS: Stock Car faz carreata pelo Centro de Porto Alegre

Depois da carreata, a tarde foi de muito trabalho nos boxes em Viamão. Era hora dos últimos preparativos para deixar as garagens prontas para os três dias de atividade em Tarumã, a partir de hoje. E também era o momento de os pilotos verem se estava tudo em ordem com os seus carros para a 10ª etapa do campeonato, em um dos circuitos mais tradicionais do país – um dos preferidos de todos os competidores, que não se cansam de elogiar os desafios e a velocidade das curvas da pista gaúcha.

– Essa pista é sensacional. É muito de alta, toda hora a gente está fazendo curvas muito rápidas. E como geralmente chove, é uma corrida diferente. A gente tem que saber administrar pneus, a chuva, é muito difícil. E o público daqui é maravilhoso: desde sexta já tem gente acampada, fazendo churrasco, o pessoal conhece os nossos nomes, é muito legal – derrete-se Lucas Foresti, piloto do carro 12 da Full Time Academy, dono de um pódio na temporada.

Companheira de equipe de Lucas, Bia Figueiredo também fez questão de mostrar seu gosto pelo autódromo, palco da primeira corrida da história da Stock Car, em 1979.

– É aquela coisa do automobilismo romântico, sem tanta área de escape, com as curvas 1 e 2 muito rápidas. Tenho um carinho especial por já ter vencido aqui de F-Renault, algo que preciso replicar aqui (risos). E também o público: tenho muitos fãs aqui, e a gente já vê o pessoal acampando, é muito legal. Além disso, tem a questão do risco, do limite. Se você passar um pouco do limite, a chance de dar ruim é grande. Mas é a emoção que gostamos de sentir, do perigo com a velocidade – explica a piloto do carro 3.

Para os três gaúchos do grid, a relação é ainda mais especial: afinal, Tarumã é o verdadeiro circuito de casa para Vitor Genz, Marcio Campos e Cesar Ramos.

– Com 16 anos, já corria aqui, em Campeonatos de Marcas. Nem sabia dirigir direito, me criei aqui dentro. Ganhei meu primeiro campeonato aqui. Foi quando me apaixonei pelo automobilismo – diz Genz, piloto do carro 46 da Eisenbahn Racing. _ Os pilotos gostam muito da velocidade, na curva 1 tu vai a 187 km/h, e toda a pista é assim. É isso que faz de Tarumã tão legal.

– Tarumã é um dos templos do automobilismo brasileiro. É uma pista especial. E o principal é a torcida gaúcha, com os acampamentos, com o churrasco. É um público diferente, que adora automobilismo. Sou muito orgulhoso de poder correr na minha terra com o apoio dessa torcida – comemora Campos, estreante na Stock Car, que defende a Blau Motorsport com o carro 31.

Seu companheiro de equipe, Cesar Ramos, que usa o carro 30 da Blau, tem uma história diferente dos dois conterrâneos – afinal, fez grande parte da sua carreira na Europa. Mas mesmo sem ter muita história em Tarumã, reconhece: a pista é especial.

– Corri aqui só em 2015, mas é uma pista histórica, muito rápida, com curvas muito legais. Quem gosta de curva rápida curte correr aqui. E o ambiente em si: não que a gente foque nisso, mas percebemos essa muvuca, é muito legal. Chama a atenção.





Atrás na briga, Fraga e Átila confiam em seguir na disputa pelo título

O campeonato tem sido dominado por Daniel Serra e Thiago Camilo, os dois primeiros colocados na tabela, separados por apenas quatro pontos – Serra (Eurofarma RC) tem 259, contra 255 de Camilo (Ipiranga Racing). Mas os dois pilotos que vêm atrás ainda confiam na chance de seguir na briga. Felipe Fraga, atual campeão, vem em boa sequência com três vitórias nas últimas quatro etapas e é o terceiro colocado, com 214 pontos, enquanto Átila Abreu, quarto, soma 204 pontos até agora.

– Tem três corridas ainda, a última com pontuação dobrada. A gente está na briga. O campeonato da Stock Car é de regularidade. A vantagem do Serra está difícil de a gente diminuir, e para ser campeão vamos ter de andar bem e torcer por tropeços dos adversários. Mas corridas são corridas, e as vezes uma chuva, um safety-car, podem mudar toda a dinâmica. O campeonato está aberto, e tenho plenas chances. Quero muito beliscar ele e trazer pra casa – destaca Átila, piloto do carro 51 da Shell Racing.

Mais jovem campeão da categoria, com o título conquistado no ano passado aos 21 anos, Fraga quer manter a série positiva para se aproximar dos líderes.

– Estamos em um bom momento, temos conseguido os resultados. É torcer para continuar assim neste domingo – diz o dono do carro 40 da Cimed Racing.

PROGRAMAÇÃO

HOJE

10h40min – Treino livre 1

AMANHÃ

8h45min – Treino livre 2

12h _ Classificação (SporTV 3)

DOMINGO

13h – Corrida 1 (SporTV 3)