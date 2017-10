Após muita polêmica, a novela de renovação entre a McLaren e o bicampeão mundial da Fórmula 1, Fernando Alonso, teve fim. No início da tarde desta quinta-feira (19), o piloto acertou a sua renovação por mais uma temporada. O espanhol de 36 anos, que conquistou o título mundial em 2005 e 2006 pilotando os carros da Renault, terá pelo menos mais um ano para buscar o tri. Desta vez, na equipe que sempre sonhou e com o motor da montadora que lhe deu suas maiores glórias na Fórmula-1 .

Em nota no site oficial da McLaren, Alonso falou sobre a renovação com a escuderia britânica:

— Sempre foi o lugar onde meu coração disse para eu ficar, e eu realmente me sinto em casa aqui. Este é um time fantástico, cheio de pessoas incríveis, com um clima de amizade que eu nunca presenciei em qualquer outro lugar na Fórmula-1. Eu estou incrivelmente feliz por correr aqui.

A polêmica para a renovação com o piloto começaram quando o espanhol salientou a sua insatisfação com o desempenho do motor Honda, que a equipe estava utilizando. Alonso chegou a condicionar a sua renovação ao encerramento da parceria da McLaren com a construtoras de motores japonesa. Com o acerto da escuderia britânica com a Renaut, o piloto acertou a sua permanência e buscará o tricampeonato em 2018.