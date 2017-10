A Red Bull adiantou o desenvolvimento de seu carro de 2018 em relação ao ano passado na tentativa de evitar outro começo de temporada ruim, afirmou o piloto da equipe, Daniel Ricciardo. Nos últimos anos, a Red Bull deixou sempre para o final da temporada o design de seu novo carro para permitir um maior desenvolvimento. Mas não conseguiu chegar bem para o início deste ano e, embora o time acredita que tenha o melhor chassi da Fórmula-1 , chegou tarde para desafiar as equipes favoritas ao campeonato.

Max Verstappen disse que uma abordagem menos ambiciosa da Red Bull no lançamento de seu novo carro de F-1 o mais rápido possível poderia ajudá-los a começar forte em 2018.

— Eu sempre sinto que nossos inícios de temporada têm sido lentos, particularmente desde que estou na equipe, mas até onde sei, não é planejado. Não sei exatamente o por quê. Definitivamente, nós ficamos mais fortes – é uma tendência agradável melhorar cada vez mais, mas gostaríamos de começar melhor. Ainda não sei a resposta para isso. Sempre sentimos que iniciamos o desenvolvimento do carro do próximo ano suficientemente cedo, mas talvez não seja cedo o bastante. Sei que, para o próximo ano, ele foi mais adiantado do que neste ano — declarou Ricciardo.