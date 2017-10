Fórmula-1 tem planos de expansão digital Emmanuel DUNAND / AFP

O diretor comercial da Fórmula-1, Sean Bratches, afirmou que a categoria está em negociações com a Netflix para um acordo de transmissão das corridas a partir da próxima temporada.

Com a aquisição da Liberty Media, a F-1 vive uma fase de crescimento no meio digital, com grande participação nas redes sociais. Mas o chefe comercial da Liberty afirmou que a ideia é proporcionar um crescimento ainda mais notável para o futuro, que deve incluir transmissões online das corridas.

— A Liberty Media sempre priorizou a atuação nos canais multimídia — disse Bratches. — Acreditamos que, no cenário atual, há uma enorme presença na internet e por isso temos projetos em mente. Estamos discutindo também com a Netflix uma parceria para 2018, mas, no momento, não posso revelar mais nada. Está em evolução — explicou.