Vettel e seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, sofreram problemas de motor na Malásia, enquanto um problema com a vela de ignição forçou Vettel a abandonar pela segunda vez em três corridas no Japão. Vettel agora segue o líder Hamilton 59 pontos atrás, com 100 a serem disputados antes do GP dos EUA, em Austin, enquanto a Ferrari está 145 atrás da Mercedes no campeonato de construtores.