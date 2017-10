LLUIS GENE / AFP

Fernando Alonso disse que o novo contrato que assinou com a equipe McLaren é de "longa duração”. O novo compromisso do bicampeão mundial foi finalmente oficializado nesta quinta-feira, antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois de meses de especulações sobre seu futuro.

Acreditava-se que Alonso queria uma extensão de uma ano para estar disponível quando outras possibilidades surgissem. No entanto, o espanhol insistiu que ele se comprometeu em um contrato de vários anos com a equipe, que será "empurrada" por motores Renault no próximo ano depois da separação com a Honda.

Quando perguntado se o negócio era apenas para 2018, Alonso disse:

— Não. Nós nunca discutimos as cláusulas do contrato e não vamos fazer isso agora, mas é um contrato de longo prazo e veremos como as coisas serão. Estou muito entusiasmado com o ano que vem, com novas expectativas e ansioso para colocar a McLaren de volta onde merece estar. Quero que a Austrália chegue logo.

O piloto da McLaren afirmou que examinou cuidadosamente todas as opções disponíveis antes de decidir ficar.