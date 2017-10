Se Hamilton vencer neste domingo em Austin e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, terminar atrás do quinto lugar, o inglês ficaria com o título e entraria no Top 5 dos maiores vencedores da F1, ficando atrás apenas do alemão Michael Schumacher (7) e do argentino Juan Manuel Fangio (5) e empatando com o francês Alain Prost e o próprio Vettel (4).