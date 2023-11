A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) disponibilizou a consulta do local em que cada participantes do vestibular de 2024 irá realizar a prova. Individualmente, os 22.137 vestibulandos devem acessar o Portal do Candidato, neste link, e fazer login com CPF e senha para conferir o local e endereço onde deve realizar a prova.