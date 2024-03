Apesar de a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre ter aprovado em 6 de março o projeto de lei que cria o programa Brigada de Incêndio, a proposta não deve sair do papel neste primeiro semestre de 2024. A iniciativa tem como foco o treinamento de comunidades escolares da rede municipal de ensino no combate a incêndios. O motivo é o fato de que todas as 99 escolas da rede não estão com o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em dia.