Dez anos após a sanção da Lei n° 14.376/2013, conhecida como Lei Kiss, menos de um décimo das escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do sul possui alvará do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). O prazo para adequação à normativa terminaria em 2019, foi prorrogado para 2023 e, agora, se encerra em 2026.