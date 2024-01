Com a proximidade do início do ano letivo, a demanda pela emissão do TRI Escolar e de outros benefícios que garantem a circulação do estudante na Capital aumenta. É importante organizar a documentação com antecedência e encaminhá-la para os locais de atendimento. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a estimativa é de que o cartão seja liberado em até 27 dias úteis.