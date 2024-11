O Zero Hora Talks discutiu, na manhã desta quinta-feira (28), o futuro da educação corporativa. Realizado no auditório do campus Porto Alegre da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), o painel abordou como instituições de ensino e empresas podem colaborar para criar programas de formação continuada, cursos e capacitação para atender a necessidades do mercado.