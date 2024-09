A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) anunciou, na semana passada, a abertura de cerca de 400 novas vagas em cursos de Medicina no Rio Grande do Sul. As vagas serão distribuídas em Porto Alegre, Gravataí e São Jerônimo. Entidades médicas pedem esclarecimentos a respeito do processo seletivo pelo fato dos cursos não possuírem autorização do Ministério da Educação (MEC).