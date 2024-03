A Universidade Luterana no Brasil (Ulbra) alugou um espaço do andar térreo do prédio do Centro Universitário Metodista – IPA, no bairro Rio Branco, para instalar um futuro curso de Medicina em Porto Alegre. Segundo a reitora do IPA, Vera Elaine Marques Maciel, os inquilinos optaram, inclusive, por ficar com a maioria dos móveis e outros itens que estão no espaço, que possui laboratórios.