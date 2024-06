Com 581 estudantes matriculados e 33 anos de história, o campus de Gravataí da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) deve encerrar as atividades após o final do semestre, no dia 27 de julho. A instituição de ensino anunciou a medida aos alunos na última quinta-feira (6), e confirmou nesta terça-feira (11) a informação à reportagem de GZH.