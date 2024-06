Moradores que habitam os prédios 11 e 14 da Universidade Luterana do Brasil, a Ulbra, em Canoas, estão sendo realocados em demais abrigos do município. De acordo com a prefeitura de Canoas, nesta terça-feira (4) cerca de cem pessoas ainda seguiam nas salas de aulas. A previsão é de que até o final desta semana os dois prédios sejam esvaziados. Atualmente, mil pessoas estão abrigadas em quatro prédios da universidade — o número chegou a ser de 8 mil.