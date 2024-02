O Ministério da Educação (MEC) admitiu, nesta sexta-feira (2), que os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram divulgados de maneira “indevida” na manhã de terça-feira (30). Ficaram no ar durante 25 minutos as listas incorretas que não haviam sido homologadas, conforme a pasta informou à reportagem de GZH.