O tema da redação da prova de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorreu nesta terça-feira (12) foi "Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil". No primeiro dia, os participantes resolveram também questões de linguagem, códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias. As provas seguem nesta quarta-feira (13) em todo o país.