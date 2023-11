O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre neste domingo (12), deverá ser de instabilidade em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Conforme a Climatempo, um ciclone extratropical em alto mar associado a uma frente fria são os responsáveis pela previsão de pancadas de chuva com raios e trovoadas já neste sábado (11).