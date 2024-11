Exposição Notícia

Mostra Sesi ComCiênci@ recebe 8 mil estudantes e marca inauguração de nova escola em Canoas

Sexta edição do evento do Sesi-RS é realizada até sexta-feira (8). Os visitantes podem conferir 148 projetos, que buscam trazer soluções para as comunidades, entre outras atividades

06/11/2024 - 18h08min Atualizada em 06/11/2024 - 18h16min