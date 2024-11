Em Canoas Notícia

Inscrições para nova escola de Ensino Médio do Sesi-RS ocorrem até 7 de novembro

Iniciativa é do Sistema Fiergs, que já conta com outras cinco escolas no Estado. A inauguração da instituição será na próxima terça-feira (5), junto com a Mostra Sesi Com Ciênci@

01/11/2024 - 14h39min Atualizada em 05/11/2024 - 15h36min Compartilhar Compartilhar