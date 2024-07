Falta de luz, reformas e perda de alunos: escolas estaduais da Capital enfrentam desafios para retomada 

Mais de dois meses após a enchente, escolas gaúchas que sofreram inundações ainda estão com dificuldades para receber alunos e retomar as atividades. Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), 2.262 escolas da rede estão funcionando presencialmente (20 em espaço alternativo), 46 no sistema remoto e 12 em formato híbrido (presencial e remoto). Há ainda 13 em operação presencial com revezamento, porque não estão com todos os espaços recuperados para atender a totalidade dos estudantes.