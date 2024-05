Devido à situação de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul, o governo do Estado informou que o pagamento da bolsa-auxílio do Programa Todo Jovem na Escola será antecipado para esta sexta-feira (10). Serão contemplados 83.018 alunos, em repasse de R$ 12,9 milhões. O objetivo é auxiliar os alunos e suas famílias neste momento.