A Câmara dos Deputados deve encerrar o ano de 2023 sem votar o projeto de lei enviado pelo governo federal para alterar o formato do Novo Ensino Médio, instituído em 2017. Segundo líderes ouvidos pela GloboNews e TV Globo, ainda há desacordo sobre pontos do projeto. Com isso, o tema só deve voltar à pauta em março de 2024, após o recesso do Legislativo.