Acontece até esta sexta-feira (10) a 15ª edição do Festival Marista de Robótica, no Centro de Eventos (prédio 41) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Trata-se de um evento que é referência na área, com recorde de 2 mil estudantes inscritos neste ano, de escolas públicas e privadas, e expectativa de 10 mil visitantes, no total.