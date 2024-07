Contribuição Notícia

Profissões intensivas em matemática são as que mais crescem no mundo; Brasil ainda está defasado

Tema foi debatido em conferência da Fapesp, apresentada pelo professor Marcelo Viana. Dados divulgados no evento apontam que as atividades respondem por 4,6% do PIB brasileiro, geram 7,6% dos empregos e pagam o dobro da média salarial nacional

02/07/2024 - 12h25min Atualizada em 02/07/2024 - 12h26min