Para debater temas relacionados ao mercado de trabalho, a UniRitter promove, na próxima segunda-feira (29), a Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo. Durante o evento, aberto ao público e que ocorre no saguão do prédio A do campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555, Porto Alegre), representantes de 11 empresas irão palestrar e oferecer mais de mil vagas de caráter efetivo e de estágio em diferentes áreas.