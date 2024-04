Em caráter emergencial, o governo do Rio Grande do Sul abriu processo seletivo para contratar nove médicos, das áreas Psiquiatria, Clínica Geral, Ortopedia e Medicina do Trabalho, para atuar no Departamento Central de Perícias Médicas e Saúde do Trabalhador (DMEST), órgão da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep) e gerido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). As inscrições serão aceitas até o dia 12 de maio, com inscrições neste link.