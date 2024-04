Para fomentar a prática de atividades ligadas à saúde e o bem-estar, a Uniritter realiza, no próximo dia 15 de maio, o projeto Mais Saúde, no trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre. Com orientações sobre a importância da vida saudável e hábitos preventivos, haverá a distribuição de materiais educativas e aferição de pressão. A ação estava prevista para esta quarta-feira (24), mas, em razão das condições do clima, precisou ser adiada.