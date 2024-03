Estão em andamento as inscrições para 286 vagas, além de formação de cadastro reserva, em concursos públicos no Rio Grande do Sul. Os 18 certames buscam selecionar profissionais de diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. As oportunidades, espalhadas por todo o Estado, são para prefeituras, câmaras, universidades e outras instituições do setor público.