Em primeiro teste de Pedro Caixinha, Santos é goleado por time mineiro

No primeiro jogo sob a liderança do técnico Pedro Caixinha, o Santos sofreu uma derrota por 4 a 1 contra o Athletic, de Minas Gerais. O jogo-treino, que ocorreu no CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira (9), marcou o início da preparação do time paulista para a temporada e a "estreia" do treinador português, que quase fechou com o Grêmio semanas antes.



A partida foi dividida em quatro tempos de 25 minutos cada. Enquanto os titulares estiveram em campo — nos dois tempos iniciais —, o jogo permaneceu empatado em 1 a 1, indicando os desafios que o treinador enfrentará para fortalecer sua equipe.