A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou concurso público para preencher 60 vagas, com salário inicial de R$ 20.924,80. As inscrições para o processo seletivo estão abertas e vão até as 16h do dia 6 de março. Os candidatos devem realizar a inscrição pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.