Com a Palavra "Esperar a vacina para voltar às aulas seria cruel com as crianças mais pobres", diz especialista em políticas públicas para a educação Ex-ministra, professora e hoje diretora de Inovação e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas, Claudia Costin critica gestão do MEC e defende protocolos para volta gradual das escolas