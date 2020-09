Primeira semana Recém-empossado, novo reitor da UFRGS prega o diálogo e prevê encontros com lideranças acadêmicas e políticas Entre seus primeiros atos, Carlos André Bulhões promoveu reorganização de pró-reitorias e organizou reuniões com os 29 diretores das faculdades da UFRGS, além de representações políticas da Capital e do Estado