Ensino Superior Ranking aponta UFRGS e PUCRS entre as 20 melhores universidades do Brasil PUCRS é a melhor entre as instituições privadas no Ranking Universitário Folha (RUF), que analisou 197 instituições em todo o país. Unisinos, UCS, Feevale, UPF e UCPel também aparecem entre as 20 melhores particulares