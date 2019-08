RS que Inspira Incentivo à leitura tem reflexos positivos para estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio em Lajeado Com atividades criativas, escola em Lajeado incentiva o contato com os livros desde muito cedo. E a paixão pela leitura é tanta que ultrapassou o ambiente das aulas: o município inteiro é mobilizado em um Festival do Livro com a iniciativa dos professores e a motivação dos estudantes