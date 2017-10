O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no Rio Grande do Sul a 294.591 participantes nos dias 5 e 12 de novembro. O número representa 4,3% dos 6.731.203 inscritos em todo o Brasil, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (31).

As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 106 municípios, mesmo número do ano passado, apesar do índice de participantes ser 29,7% menor. A queda no número de inscrições é atribuída pelo MEC ao fato de o Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

No Rio Grande do Sul, 39,7% dos participantes são pagantes; 37,8% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto e 22,5% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 65,1% já concluiu o Ensino Médio; 27,1% é concluinte neste ano, e 5,9% concluirá após 2017 (treineiros). Do total de participantes do Rio Grande do Sul, 58,9% são mulheres e 41,1% são homens.

Foram aprovados 1.660 atendimentos especializados no Rio Grande do Sul. A maioria dos casos é de deficiência física, déficit de atenção e baixa visão. Serão usados 2.884 recursos de acessibilidade, sendo 92 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. O Estado teve 12 solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, sendo quatro da Capital.

Idade

O maior número de candidatos no Rio Grande do Sul tem entre 21 e 30 anos: são 94.362 pessoas.

Município com mais inscrições no RS

Porto Alegre - 41.479 candidatos

Município com menos inscrições no RS

Arroio do Meio - 261 candidatos