BNDES projeta recorde de até R$ 30 bilhões em concessões de rodovias em 2025

BR-116, no Rio Grande do Sul, está entre as rodovias que serão leiloadas.

De acordo com a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do Banco, Luciana Costa, esse foi um ano recorde de aprovação para o setor rodoviário. Em 2024, foram R$ 23,5 bilhões aprovados. Já neste ano, devem ser aprovados R$ 25 bilhões, podendo chegar a R$ 30 bilhões.

— O Brasil tem o maior volume de concessão rodoviária do mundo e um arcabouço regulatório seguro e eficaz, condições que atraem empresas e investidores locais e internacionais — destaca o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Rodovias gaúchas

No Rio Grande do Sul as BRs 116, 158, 392 e 290 estão na lista das rodovias que serão leiloadas. O cronograma foi apresentado no fim de janeiro pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.